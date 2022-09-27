Посвященный Дню памяти проект ветеранов Карабахской войны, актера и поэтессы (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ветераны второй Карабахской – победоносной 44-дневной Отечественной войны Азербайджана и творческий коллектив представили проект, связанный с 27 сентября - Днем памяти, сообщает Trend Life.

Автор идеи проекта и режиссер – артист театра и кино, актер Государственного русского академического драматического театра Ярослав Трифонов, оператор и монтажер - Эмиль Гусейнов, автор стихов - поэтесса Кама Султан.

В проекте приняли участие ветераны второй Карабахской войны Денис Гузлаев, Кянан Кязимов и Павел Зорин, а также учащиеся бакинских школ - Омар Исмаилов, Джамиль Фадеев и Давид Фадеев.

Коллектив выразил признательность за оказание организационной поддержки директору театра Адаляту Гаджиеву и дочери Национального героя Азербайджана Юрия Ковалева, общественному деятелю Регине Ковалевой.