В Баку презентован проект SmArt Community для энергичных и успешных людей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с успехом прошла презентация нового проекта SmArt Community, главная цель которого сформировать сообщество энергичных и успешных людей, стремящихся к саморазвитию и открытых для новых идей, сообщает Trend Life.

Авторы и создатели проекта - дизайнер, создатель проектов и бизнес-леди Сабина Зулалова и писательница, арт-менеджер, глава департамента общественных программ Пространства современного искусства Yarat Ульвия Ахундова.

На открытии в ресторане "Сыроварня" было отмечено, что SmArt Community - это площадка, которая объединяет людей по интересам. Вниманию аудитории будут предложены лекции, мастер-классы на различные темы от экспертов из самых разных сфер (бизнес, дизайн, психология, архитектура и др.) Встречи будут проходить на разных площадках с периодичностью 5-6 раз в году. Каждый приглашенный специалист обладает уникальными навыками и информацией, а формат каждого мероприятия продуман таким образом, чтобы обеспечить качественный досуг.

Первая из лекций "Все тонкости интерьера. Свет, цвет, текстиль и немного психологии" вызвала большой интерес профессиональных дизайнеров, архитекторов, ценителей красоты и стиля, предпринимателей и всех, кто просто хочет научиться грамотно создавать интерьер и выбирать детали для своего дома. В этот вечер аудитория не только насладилась уютной атмосферой и приятной беседой, но и получила новые знания.

Спикерами, которые поделились опытом, стали основательница студии по созданию общественных интерьеров и индивидуальных жилых пространств anni interiors Анна Добрикова, специалист по светодизайну, основатель торговой и проектной компании TheProject Ильгар Искендеров, светодизайнер, основатель проектного бюро The View Мария Калмыкова, арт-терапевт и искусствовед Мехрибан Шамсадинская, основатель Asmart Creative Hub, креативный директор Azerxalça Эсмер Абдуллаева, директор компании Era Design и владелица шоу-рума Lepka Art Шенай Аббасова, основатель компании по ландшафтному дизайну, питомников и центра садоводства Green Life Фарид Бахшалиев.

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