В Узбекистане пропагандируется история архитектуры Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заведующая отделом истории и теории архитектуры Института архитектуры и искусства НАНА, член-корреспондент Восточной академии архитектуры, академик Международной академии архитектуры, профессор Райха Амензаде выступила с докладами по пропаганде истории архитектуры Азербайджана на конференциях в Узбекистане, сообщает Trend Life.

Доклад "Архитектурные ансамбли средневекового Азербайджана" был представлен на Международной научно-практической конференции "Устойчивая архитектура, достижения и проблемы настоящего и будущего", организованной Самаркандским государственным архитектурно-строительным университетом имени Мирзо Улугбека.

Доклад "Архитектура комплекса Джума мечети в Гяндже" был представлен на Международной научно-практической конференции "Тенденции формирования правил городского дизайн-кода и приоритетные проблемы архитектурной среды", организованной Ташкентским архитектурно-строительным университетом

Райха Амензаде отметила важность обмена опытом, пропаганды и взаимообогащения архитектурными традициями братских Азербайджана и Узбекистана.