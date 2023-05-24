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В Узбекистане пропагандируется история архитектуры Азербайджана (ФОТО)

Социум Материалы 24 мая 2023 17:56 (UTC +04:00)
В Узбекистане пропагандируется история архитектуры Азербайджана (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Заведующая отделом истории и теории архитектуры Института архитектуры и искусства НАНА, член-корреспондент Восточной академии архитектуры, академик Международной академии архитектуры, профессор Райха Амензаде выступила с докладами по пропаганде истории архитектуры Азербайджана на конференциях в Узбекистане, сообщает Trend Life.

Доклад "Архитектурные ансамбли средневекового Азербайджана" был представлен на Международной научно-практической конференции "Устойчивая архитектура, достижения и проблемы настоящего и будущего", организованной Самаркандским государственным архитектурно-строительным университетом имени Мирзо Улугбека.

Доклад "Архитектура комплекса Джума мечети в Гяндже" был представлен на Международной научно-практической конференции "Тенденции формирования правил городского дизайн-кода и приоритетные проблемы архитектурной среды", организованной Ташкентским архитектурно-строительным университетом

Райха Амензаде отметила важность обмена опытом, пропаганды и взаимообогащения архитектурными традициями братских Азербайджана и Узбекистана.

В Узбекистане пропагандируется история архитектуры Азербайджана (ФОТО)
В Узбекистане пропагандируется история архитектуры Азербайджана (ФОТО)
В Узбекистане пропагандируется история архитектуры Азербайджана (ФОТО)
В Узбекистане пропагандируется история архитектуры Азербайджана (ФОТО)
В Узбекистане пропагандируется история архитектуры Азербайджана (ФОТО)
В Узбекистане пропагандируется история архитектуры Азербайджана (ФОТО)
В Узбекистане пропагандируется история архитектуры Азербайджана (ФОТО)
В Узбекистане пропагандируется история архитектуры Азербайджана (ФОТО)
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