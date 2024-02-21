В Баку прошла церемония прощания с легендарным балетмейстером, заслуженным деятелем искусств Юланой Аликишизаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В мечети Тезе Пир в Баку прошла церемония прощания с легендарным балетмейстером, заслуженным деятелем искусств Азербайджана Юланой Аликишизаде, сообщает Trend Life.

Проводить легендарного балетмейстера в последний путь пришли известные деятели культуры и искусства, представители министерства культуры, члены коллективов Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Азербайджанского государственного академического музыкального театра и Бакинской академии хореографии, родные и близкие Юланы Аликишизаде.

В своих выступлениях на церемонии прощания заместитель министра культуры Азербайджана, народный артист Мурад Гусейнов, проректор Бакинской академии хореографии, народная артистка Тарана Мурадова, проректор по учебной части Бакинской академии хореографии, временно исполняющая обязанности ректора, заслуженная артистка Наиля Мамедзаде и другие подчеркнули, что уход Юланы Аликишизаде - большая потеря для азербайджанского хореографического искусства.

Был отмечен вклад Юланы Аликишизаде в развитие национального хореографического искусства, рассказано, что в период работы в качестве артиста балета, балетмейстера и хореографа она представляла национальное искусство во многих странах мира - Франции, России, Люксембурге, Индии, Непале, Бирме, Швейцарии, Германии, Пакистане, Бельгии, Алжире, Тунисе, Турции и других странах.

Отметим,что Юлана Аликишизаде будет похоронена на кладбище в поселке Говсан.

Юлана Аликишизаде родилась 6 января 1938 года в Баку. Выпускница Бакинского хореографического училища (сейчас - Бакинская академия хореографии) и Азербайджанского государственного института искусств (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

С 18 лет выступала на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, где в период с 1956 по 1978 исполняла главные партии во многих постановках. С 1964 года член Союза театральных деятелей Азербайджана.

После завершения карьеры артистки балета Юлана Аликишизаде в разные годы возглавляла балетные группы в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова (1978-1987; 1990-1992; 1994-1997 годы), Азербайджанском национальном драматическом театре (сейчас - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр) (1988 год), Государственном эстрадно-симфоническом оркестре "Гая" (1988-1990), Азербайджанском государственном театре музыкальной комедии (сейчас – Азербайджанский государственный академический музыкальный театр) (1992-1994 годы).

С 1998 года она была главным балетмейстером Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Под ее руководством балетная труппа добилась больших успехов в стране и за рубежом.

Под ее руководством были поставлены спектакли - "Девичья башня", "Тысяча и одна ночь", "Семь красавиц", "Лейли и Меджнун", "Дон Кихот", "Дюймовочка", "Раст", "Джыртдан", "Любовь и смерть", "Танго любви", "Арлезианка" и другие. Также она была постановщиком танцев в операх "Севиль", "Паяцы", "Травиата", "Вагиф", "Не та, так эта".

Юлана Аликишизаде скончалась 18 февраля 2024 года на 87 году жизни.

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