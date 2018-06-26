Сборная Испании стала соперником команды России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

26 июня 2018 00:09 (UTC+04:00)

Испанцы сыграли вничью со сборной Марокко со счетом 2:2, сообщает ТАСС.

В составе марокканцев забитыми мячами отметились Халид Бутаиб (14-я минута) и Юссеф эн-Нессери (81), у испанцев отличились Иско (19) и Яго Аспас (90).

В турнирной таблице группы B сборная Испании заняла первое место, набрав пять очков, марокканцы с одним очком стали четвертыми.

Таким образом соперником Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу стала Россия, занявшая второе место в группе А.

Встреча между сборными России и Испании пройдет 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".

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Azernews Newspaper
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