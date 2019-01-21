"Барселона" одержала седьмую победу подряд в чемпионате Испании, обыграв "Леганес" (ВИДЕО)

21 января 2019 03:34 (UTC+04:00)

"Барселона" одержала победу над "Леганесом" со счетом 3:1 в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Усман Дембеле (32-я минута), Луис Суарес (71) и Лионель Месси (90), начавший матч на скамейке запасных и появившийся на поле на 64-й минуте. У проигравших отличился Мартин Брейтуэйт (57).

Суарес забил свой 167-й гол в составе "Барселоны" и сравнялся с Хосепом Эсколой, выступавшим за сине-гранатовых в 1934-1937, 1940-1948 годах. Суарес и Эскола делят пятое- шестое места по этому показателю.

Для "Барселоны" эта победа стала седьмой подряд в первенстве страны. В турнирной таблице "Барселона" занимает первое место, набрав 46 очков и на пять очков опережая идущего вторым мадридский "Атлетико". "Леганес" с 22 очками идет 14-м.

В следующем туре "Барселона" 27 января в гостях сыграет с "Жироной", "Леганес" 26 января примет "Эйбар".

Результаты других матчей игрового дня:

"Бетис" - "Жирона" - 3:2;

"Вильярреал" - "Атлетик" - 1:1;

"Леванте" - "Вальядолид" - 2:0;

"Райо Вальекано" - "Реал Сосьедад" - 2:2.

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