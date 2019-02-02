"Барселона" прервала серию из восьми побед в чемпионате, сыграв вничью с "Валенсией"

Футбольный клуб "Барселона" дома сыграл вничью со счетом 2:2 с "Валенсией" в матче чемпионата Испании, прервав серию из восьми побед, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе хозяев дублем отметился Лионель Месси (39-я минута, с пенальти; 64). У проигравших отличились Кевин Гамейро (24) и Даниэль Парехо (32, с пенальти). Российский полузащитник гостей Денис Черышев провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.

"Барселона" занимает первое место в турнирной таблице и после 22 матчей имеет в активе 50 очков. "Валенсия" идет седьмой с 30 очками.

В следующем туре 10 февраля сине-гранатовые сыграют на выезде с "Атлетиком" из Бильбао, а "Валенсия" в тот же день примет "Реал Сосьедад".

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