Представитель Азербайджана примет участие в международном проекте "Футбол для дружбы"

БАКУ /Trend Life/ - В Москве стартовал седьмой сезон Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы», реализуемой ПАО «Газпром», официальным партнером Лиги Чемпионов UEFA.

Как сообщили Trend Life координаторы проекта, финальные мероприятия пройдут в Мадриде (Испания) с 28 мая по 2 июня.

В этом году Азербайджан вновь присоединится к этому крупному событию и отправит своих представителей на спортивный турнир.

Напомним, что в прошлом году Азербайджан представил юный голкипер Джонатан Фергюсон. Он был отобран среди нескольких сверстников, отбив наибольшее количество ударов в створ ворот.

Главной целью проекта является поддержка детского и юношеского спорта, продвижение ценностей здорового и активного образа жизни, а также развитие у молодого поколения уважения к представителям разных национальностей и культур.

Юные спортсмены, в том числе с ограниченными физическими способностями, ежегодно принимают участие в «Футболе для дружбы», продвигая девять ценностей проекта: дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь.

Известно, что в рамках нового сезона «Футбола для дружбы» будут организованы мероприятия в разных странах мира.

Во время открытой жеребьевки будет определен состав смешанных международных «Сборных дружбы». Интересно то, что в рамках экологической инициативы программы эти сборные будут названы в честь редких и исчезающих видов животных.

Также состоится празднование Международного дня «Футбола для дружбы» – дети и взрослые из разных стран поддержат проект, примут участие в матчах дружбы и открытых уроках, а также повяжут Браслеты дружбы – официальный символ, представляющий собой синюю и зеленую нити, которые олицетворяют мирное небо над головой и цвет футбольного поля.

Юные журналисты из разных уголков планеты попробуют свои силы в Международном детском пресс-центре, освещая мероприятия нового сезона «Футбола для дружбы».

Среди юных участников в этом году будут не только журналисты, игроки и тренеры, но и юные рефери – учащиеся судейских школ из разных стран. Все они на несколько дней станут частью Международного лагеря дружбы и посетят спортивные и образовательные мероприятия: тренинги известных футболистов, занятия под руководством юных тренеров, а также мастер-классы и игры в рамках Школы «Девяти ценностей».

Главным событием программы станет Чемпионат мира по «Футболу для дружбы», финал которого состоится в самом сердце Мадрида, на центральной площади Пласа-Майор.

В завершение седьмого сезона проекта «Футбола для дружбы» участники итоговых мероприятий отправятся на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2019, который пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.