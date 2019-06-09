Надаль в 12-й раз стал победителем Roland Garros

9 июня 2019 20:26 (UTC+04:00)

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл австрийца Доминика Тима в финале Открытого чемпионата Франции и стал победителем второго в сезоне турнира серии Большого шлема. Турнир прошел на грунтовых кортах в Париже, общий призовой фонд Roland Garros составил €42,66 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 в пользу 33-летнего испанца. Надаль был посеян на турнире под вторым номер, Тим - под четвертым. Испанец победил в турнире в третий год подряд. Он является рекордсменом Roland Garros по количеству титулов, на его счету 12 побед, также он побеждал в финалах с 2005 по 2008 год и с 2010 по 2014 год. Испанец также является единственным игроком в истории тенниса, кто выигрывал один турнир серии Большого шлема 12 раз. Примечательно, что на остальных трех турнирах Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии, Уимблдоне и Открытом чемпионате США - Надаль суммарно побеждал шесть раз.

Теннисисты во второй раз встретились в финале Открытого чемпионата Франции. В рамках турнира они встречались три раза - в первом круге в 2014 году, затем в полуфинале 2017 года и в финале 2018 года, во всех трех встречах победа доставалась Надалю. Всего спортсмены провели 13 игр между собой, испанец победил в девятый раз при четырех проигранных встречах.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Надаль занимает второе место, на его счету 82 титула ATP и две золотые медали Олимпийских игр (2008 - одиночный разряд, 2016 - парный).

25-летний Тим ни разу не побеждал в турнирах серии Большого шлема. До сегодняшнего дня лучшим достижением австрийца на других турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2018). В рейтинге ATP Тим занимает 4-е место, в его активе 13 титулов ATP.

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