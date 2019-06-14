Клуб "Торонто Рэпторс" впервые в истории стал чемпионом НБА

14 июня 2019 08:30 (UTC+04:00)

"Торонто" на выезде обыграл "Голден Стэйт" со счетом 114:110 в шестом матче финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом лиги сезона-2018/19. "Рэпторс" выиграли серию - 4-2, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Торонто" выступал в финале плей-офф НБА впервые в истории. Клуб является участником лиги с 1995 года.

Ранее самым высоким достижением "Торонто" был выход в финал Восточной конференции в 2016 году. Тогда команда уступила "Кливленду" в серии со счетом 2-4.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Шакил О'Нил стал новым лицом рекламной кампании сети пиццерий Papa John's
В мире 23 марта 12:42
Пятикратный чемпион НБА Тим Данкан завершил карьеру
США 11 июля 2016 18:47
Лента новостей
Госкомтаможни Азербайджана начала применять технологию блокчейн
ИКТ 09:42
КТК-Казахстан закупит оборудование
Тендеры 09:40
При поддержке Фонда Гейдара Алиева подготавливается 3D-модель крепости Гюлюстан (ФОТО)
Общество 09:36
Заводы Казахстана увеличивают выпуск автотранспортных средств
Бизнес 09:34
Туркменистан в скором времени запустит второй космический спутник
Центральная Азия 09:33
Узбекистан планирует отмену льгот по уплате НДС на продпродукцию
Узбекистан 09:23
Алмалыкский ГМК увеличил извлечение драгметаллов из руды
Узбекистан 09:17
Международный нефтяной консорциум готовит в Туркменистане тендер
Тендеры 09:08
В школах Азербайджана сегодня прозвенит "последний звонок"
Общество 09:05