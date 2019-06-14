Клуб "Торонто Рэпторс" впервые в истории стал чемпионом НБА

"Торонто" на выезде обыграл "Голден Стэйт" со счетом 114:110 в шестом матче финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом лиги сезона-2018/19. "Рэпторс" выиграли серию - 4-2, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Торонто" выступал в финале плей-офф НБА впервые в истории. Клуб является участником лиги с 1995 года.

Ранее самым высоким достижением "Торонто" был выход в финал Восточной конференции в 2016 году. Тогда команда уступила "Кливленду" в серии со счетом 2-4.

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