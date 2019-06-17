Футболист Коутиньо не перейдет в "Манчестер Юнайтед" из уважения к "Ливерпулю"

17 июня 2019 19:46 (UTC+04:00)

Бразильский полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Филиппе Коутиньо не станет переходить в английский "Манчестер Юнайтед" из уважения к "Ливерпулю". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

"Манчестер Юнайтед" следит за готовностью "Барселоны" продать 27-летнего футболиста. Однако английский клуб не готов тратить на Коутиньо сумму, сопоставимую с той, что "Барселона" заплатила за него "Ливерпулю" зимой 2018 года. Сумма трансфера бразильского полузащитника составила рекордные для "Барселоны" €145 млн.

Коутиньо выступал за "Ливерпуль" с 2013 по 2018 год. Он провел за мерсисайдский клуб 152 матча, забив 41 гол. Противостояние "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" является одним из главных в английском футболе, клубы являются рекордсменами Англии по количеству титулов, команды завоевали по 42 трофея.

В составе "Барселоны" Коутиньо провел 78 матчей, 57 из которых - в стартовом составе. За каталонский клуб бразилец забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.

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