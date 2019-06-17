Определились пять потенциальных соперников "Карабаха" в Лиге Чемпионов

БАКУ /Trend/ - Завтра состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу азербайджанского футбольного клуба "Карабах".

Согласно информации, определились пять потенциальных соперников "Карабаха", который сыграет в первом квалификационном раунде.

Ими стали "Валетта" (Мальта), "Сараево" (Босния и Герцеговина), "Сутьеска" (Черногория), "Партизани" (Албания) и "Сабуртало" (Грузия).

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