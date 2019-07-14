Футболист "Барселоны" Дембеле отказался от перехода в "Баварию"

Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Усман Дембеле отказался переходить в немецкую "Баварию". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила "Газета.Ru".

По информации источника, 22-летний француз не хочет покидать испанский клуб, однако руководство "Барселоны" настаивает на его уходе.

Соглашение с форвардом рассчитано до лета 2022 года, его стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет €100 млн.

Дембеле перешел в "Барселону" в 2017 году. В прошлом сезоне он провел 42 матча во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 9 передач. В составе испанской команды он стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

Также нападающий выступал за французский "Ренн" и немецкую "Боруссию" (Дортмунд), в составе которой стал обладателем Кубка Германии. За сборную Франции он провел 21 матч, отметившись двумя голами. Является чемпионом мира 2018 года.

В субботу "Барселона" объявила о переходе французского нападающего Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико" за €120 млн.

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