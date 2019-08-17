"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

17 августа 2019 22:47 (UTC+04:00)

Футболисты "Манчестер Сити" сыграли вничью с лондонским "Тоттенхэмом" со счетом 2:2 в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе "Этихад" в Манчестере, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе хозяев голы забили Рахим Стерлинг (20-я минута) и Серхио Агуэро (35). У "Тоттенхэма" отличились Эрик Ламела (23) и Лукас Моура (56). В добавленное ко второму тайму время гол забил форвард "Манчестер Сити" Габриэл Жезус, однако главный арбитр встречи Майкл Оливер отменил гол после использования системы видеоассистента рефери (VAR), зафиксировав игру рукой у игрока "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" провели между собой 151-й матч в разных турнирах, "Тоттенхэм" одержал победу в 58 матчах, на счету "Манчестер Сити" 59 побед, еще 34 встречи завершились ничейным результатом.

В следующем туре "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Борнмутом", а "Тоттенхэм" на домашнем поле встретится с "Ньюкаслом". Обе встречи пройдут 25 августа.

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