Американец Спенс объединил титулы чемпиона мира IBF и WBA, победив Портера

29 сентября 2019 10:41 (UTC+04:00)

Американец Эррол Спенс - младший защитил титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке в Нью-Йорке он выиграл у соотечественника Шона Портера по очкам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Спенс победил раздельным решением судей. Двое судей отдали победу Спенсу со счетом 116:111, один судья - Портеру (115:112).

29-летний Спенс в четвертый раз защитил титул IBF, которым владеет с мая 2017 года, когда победил британца Келла Брука нокаутом в 11-м раунде. В его послужном списке теперь 26 побед (21 нокаутом), ни одного поражения.

31-летний Портер не сумел во второй раз защитить титул WBC, которым владел с сентября 2018 года. В его послужном списке теперь 30 побед (17 нокаутом), три поражения и одна ничья. В 2012-2013 годах Портер также владел поясом IBF, один раз его защитив.

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