"Барселона" и "Реал" сыграли вничью в чемпионате Испании

19 декабря 2019 03:03 (UTC+04:00)

Матч чемпионата Испании по футболу между каталонской "Барселоной" и мадридским "Реалом" завершился вничью, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Результат встречи, прошедшей в столице Каталонии, - 0:0.

Одно взятие ворот, впрочем было: Гарет Бейл после прострела слева поразил ворота "Барселоны". Однако еще на предыдущей фазе атаки было положение "вне игры".

Игра прошла в рамках 10-го тура чемпионата. Изначально она была назначена на 26 октября, однако из-за беспорядков в Каталонии была перенесена на более поздний срок.

Обе команды лидируют в турнирной таблице, набрав по 36 очков. При этом у "Барселоны" имеются преимущества по дополнительным показателям. На третьем месте находится "Севилья" – 31 балл.

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