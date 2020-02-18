Месси и Хэмилтон получили премию "Лауреус" как лучшие спортсмены года

Аргентинский футболист Лионель Месси и британский автогонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон разделили премию лучшему спортсмену 2019 года по версии Laureus World Sports Academy (Мировая академия спорта "Лауреус"). Церемония вручения премии состоялась в Берлине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Месси стал первым футболистом, удостоенным этой награды. В сезоне-2018/19 в составе "Барселоны" он выиграл чемпионат Испании, став лучшим бомбардиром турнира (36 голов) и Лиги чемпионов (12). В общей сложности на клубном уровне в том сезоне он забил 51 мяч, выиграв "Золотую бутсу". Вместе со сборной Аргентины 32-летний нападающий занял третье место на Кубке Америки, забив один мяч. Он в 2019 году стал обладателем премии "Золотой мяч".

Хэмилтон в прошедшем сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" стал победителем в шестой раз в карьере и пятый подряд.

Лучшей спортсменкой года признана американская гимнастка Симона Байлз, которая на чемпионате мира завоевала пять золотых медалей.

Также специальными наградами были отмечены восьмикратная паралимпийская призерка, выступавшая в академической гребле, лыжных гонках и биатлоне американка Оксана Мастерс, победитель веломногодневки "Тур де Франс" 2019 года колумбиец Эган Берналь, индийский игрок в крикет Сачин Тендулкар, немецкая автогонщица София Флёрш, сборная ЮАР по регби и немецкий баскетболист Дирк Новицки, завершивший карьеру по окончании прошлого сезона.

Премия "Лауреус" была учреждена в 1999 году международными фондами при участии нескольких генеральных партнеров - известных в мире бизнеса компаний. На первом этапе кандидатов выбирает спортивная пресса, затем проходит голосование среди 50 членов академии, которыми являются знаменитые в прошлом спортсмены. Из российских спортсменов "Лауреус" в главных номинациях выигрывала прыгунья с шестом Елена Исинбаева - в 2007 и 2009 годах. Премию в категории "Прорыв года" получил теннисист Марат Сафин в 2001 году.