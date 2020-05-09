Кубок наций: Теймур Раджабов одержал свою первую победу

БАКУ /Trend/ - Гроссмейстер Теймур Раджабов одержал свою первую победу в Кубке наций по шахматам, сообщает в субботу Trend.

Азербайджанский гроссмейстер Раджабов, выступающий в составе команды "Остальной мир", в первом матче дня - в девятом туре турнира победил Владислава Артёмова. А его команда завершила матч с Россией вничью. В других матчах тура сборная Европы победила сборную США, а сборная Китая сборную Индии.

В десятом туре команда "Остальной мир" сыграет со сборной Европы, а также состоятся матчи Россия - Индия, Китай - США.

Отметим, что призовой фонд Кубка наций, в котором принимают участие шесть команд, составляет 180 000 долларов.