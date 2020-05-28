Чемпионат Италии по футболу возобновится 20 июня
Первенство Италии по футболу, приостановленное из-за пандемии коронавирусной инфекции, возобновится 20 июня. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил министр спорта Италии Винченцо Спадафора, комментарий которого приводит Sky Sport.
"Чемпионат возобновляется 20 июня", - сказал министр.
Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта из-за коронавируса.
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, вторым идет римский "Лацио" (62 очка в 26 матчах), третьим - миланский "Интер" (54 очка после 25 встреч).
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