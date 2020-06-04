"Айнтрахт" разгромил "Вердер" в гостевом матче чемпионата Германии по футболу

Футболисты франкфуртского "Айнтрахта" со счетом 3:0 обыграли "Вердер" в гостевом матче перенесенного 24-го тура чемпионата Германии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отличились Андре Силва (61-я минута) и Стефан Ильзанкер (81, 90), забивший первым касанием после выхода на замену.

Победа в матче позволила "Айнтрахту" подняться на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, в 29 матчах франкфуртский клуб набрал 35 очков. "Вердер" занимает предпоследнюю, 17-ю строчку, имея в активе 25 очков после 29 встреч.

В следующем матче "Айнтрахт" 6 июня на домашнем поле примет "Майнц". "Вердер" днем позднее дома встретится с "Вольфсбургом".