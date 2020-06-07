Месси вернется в общую тренировочную группу "Барселоны" 8 июня

Капитан футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси в понедельник присоединится к общей группе футболистов команды на тренировках, восстановившись после травмы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Аргентинец получил незначительную травму четырехглавой мышцы правой ноги. Из-за этого он некоторое время занимался только в тренажерном зале, но с недавнего времени вновь вернулся к индивидуальным тренировкам на поле.

Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча". В составе "Барселоны" он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, выиграл 10 чемпионатов Испании и шесть Кубков Испании. Вместе со сборной Аргентины в 2008 году Месси стал победителем Олимпийских игр.

Приостановленный в марте чемпионат Испании возобновится 11 июня. Первый матч после паузы "Барселона" проведет на выезде, встретившись 13 июня с "Мальоркой". Каталонский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 58 очков. На втором месте находится мадридский "Реал" (56 очков), на третьем - "Севилья" (47).