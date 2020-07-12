"Манчестер Сити" забил пять безответных мячей "Брайтону" в матче чемпионата Англии

Манчестер Сити" на выезде крупно обыграл "Брайтон" в матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 5:0, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Рахим Стерлинг (21, 53 и 81-я минуты), Габриэл Жезус (44) и Бернарду Силва (56). "Манчестер Сити" в 32-й раз забивает в матче четыре и более мяча под руководством Хосепа Гвардиолы.

Манчестерский клуб занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 72 очка. "Брайтон" располагается на 15-й строчке, имея в активе 36 очков. В следующем туре подопечные Гвардиолы 15 июля примут "Борнмут", "Брайтон" днем позднее на выезде сыграет с "Саутгемптоном".

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить по пять замен.