"Ливерпуль" обыграл "Челси" и получил кубок за победу в Английской премьер-лиге

"Ливерпуль" на своем поле со счетом 5:3 обыграл лондонский "Челси" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча стала последней домашней для "Ливерпуля" в текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голами в составе "Ливерпуля" отметились Наби Кейта (23-я минута), Трент Александер-Арнольд (38), Джорджиньо Вейналдум (43), Роберто Фирмино (55) и Алекс Окслейд-Чемберлейн (84). За "Челси" отличились Оливье Жиру (45+3), Тэмми Абрахам (61) и Кристиан Пулишич (73).

Фирмино в последнем домашнем матче чемпионата впервые отличился на "Энфилде" в текущем сезоне АПЛ. Остальные семь мячей нападающий забил в гостях. "Ливерпуль" одержал 31-ю победу в сезоне, что является рекордом клуба. По итогам матча с "Челси" состоялась церемония вручения кубка АПЛ.

"Ливерпуль" выиграл чемпионат за семь туров до конца турнира, что является рекордом АПЛ. Победа в национальном чемпионате для клуба стала первой с сезона-1989/90.