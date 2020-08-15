СМИ: "Барселона" приняла решение об увольнении Сетьена с поста главного тренера

Испанский футбольный клуб "Барселона" отправит в отставку главного тренера команды Кике Сетьена. Об этом, как передает Trend, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста телеканала Sky Sports Фабрицио Романо.

В пятницу "Бавария" разгромила "Барселону" в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 8:2, нанеся каталонской команде крупнейшее поражение в еврокубках.

"Барселона" уже решила уволить Кике Сетьена после ужасного поражения от "Баварии". Он не будет тренером в следующем сезоне", - написал Романо.

Сетьен стал главным тренером "Барселоны" в январе 2020 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. На посту главного тренера "Барселоны" 61-летний Сетьен сменил Эрнесто Вальверде, с которым клуб расторг контракт по обоюдному согласию. Под руководством Сетьена каталонская команда заняла второе место в чемпионате Испании, отстав от "Реала" на пять очков и уступила "Атлетику" в четвертьфинале кубка страны.