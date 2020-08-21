"Бордо" и "Нант" сыграли вничью в стартовом матче чемпионата Франции по футболу

Стартовый матч нового сезона чемпионата Франции по футболу между "Бордо" и "Нантом" завершился вничью со счетом 0:0. Игру на стадионе в Бордо посетили 4,5 тыс. зрителей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Полузащитник "Бордо" Мехди Зеркан получил прямую красную карточку на 20-й минуте встречи.

Изначально в матче открытия сезона должны были встретиться "Марсель" и "Сент-Этьен". Но из-за выявления коронавируса у нескольких человек в "Марселе" матч перенесли ориентировочно на 16 или 17 сентября.

На матчи нового сезона чемпионата Франции допускаются до 5 тыс. зрителей. При этом команды имеют право проводить игры при пустых трибунах.

Чемпионат страны прошлого сезона был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Победителем был объявлен "Пари Сен-Жермен".