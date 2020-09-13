"Барселона" заинтересована в футболисте "Арсенала" Бельерине

Испанский футбольный клуб "Барселона" рассматривает возможность приобретения защитника английского "Арсенала" Эктора Бельерина. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на газету Marca, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, "Барселона" хочет взять в аренду 25-летнего футболиста после того, как сможет продать правого защитника Нелсона Семеду. Отмечается, что вариант с полноценным трансфером Бельерина каталонский клуб также готов рассмотреть.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги Бельерин провел 15 матчей и забил один гол. Он является воспитанником "Барселоны". За лондонский клуб испанец дебютировал в 2013 году. В составе национальной сборной он провел три игры.

"Барселона" начнет участие в чемпионате 27 сентября домашним матчем третьего тура против "Вильярреала". Первые два матча были перенесены из-за участия "Барселоны" в плей-офф Лиги чемпионов в августе.