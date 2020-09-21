"Ювентус" победил "Сампдорию" в первом матче под руководством Пирло

Туринский "Ювентус" обыграл "Сампдорию" со счетом 3:0 в матче первого тура чемпионата Италии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голами в составе победителей отметились Деян Кулушевски (12-я минута), Леонардо Бонуччи (79) и Криштиану Роналду (89).

Для 20-летнего Кулушевски, который в межсезонье пополнил состав действующего чемпиона, этот мяч стал первым в составе "Ювентуса". Также первую официальную встречу на посту главного тренера команды провел бывший игрок "Ювентуса" Андреа Пирло. В конце июля он возглавил молодежную команду, а 8 августа - главную после увольнения Маурицио Сарри.

"Сампдория" не побеждала "Ювентус" в гостях с 6 января 2013 года (2:1), уступив с тех пор в семи матчах и один раз сыграв вничью. На данный момент клуб возглавляет Клаудио Раньери, который в 2007-2009 годах работал в "Ювентусе".

Во втором туре "Ювентус" 27 сентября сыграет в гостях с "Ромой". "Сампдория" 26 сентября примет вернувшийся в серию А "Беневенто".