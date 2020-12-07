«Ливерпуль» разгромил «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счетом 4:0.
В составе «Ливерпуля» забитым мячом отметились Мохамед Салах, Жоржиньо Вейналдум и Жоэль Матип.
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