Азербайджанские каратисты завоевали золото и серебро в Беларуси (ФОТО)

Спорт 29 апреля 2021 20:25 (UTC+04:00)
Азербайджанские каратисты завоевали золото и серебро в Беларуси (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские каратисты клуба Спортивно-оздоровительного центра МЧС Азербайджана завоевали золото и серебро международного турнира среди юношей и молодежи Unmei Cup, организованного в Минске Всемирной федерацией каратэ, сообщили Trend Life в пресс-службе клуба.

В соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов из 7 семи стран. Ниджат Керимли (61 кг) взял золото в кумите и серебро в личном первенстве, Нихад Керимзаде (70 кг) также стал серебряным призером. Первыми их тренерами являются заслуженные тренеры, обладатели 6-го дана Акиф Керимов и Рафаэль Мамедов. Сейчас юные каратисты тренируются под руководством двукратного чемпиона мира по каратэ, обладателя 8-го дана, первого вице-президента Федерации таэквондо Азербайджана, директора Спортивно-оздоровительного центра МЧС, полковника Физули Мусаева, который встретился со своими воспитанниками и пожелал им дальнейших успехов. Юные спортсмены входят в состав сборной Азербайджана по каратэ и примут участие в Молодежной лиге Всемирной федерации каратэ, которая пройдет в июне на Кипре.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)

Азербайджанские каратисты завоевали золото и серебро в Беларуси (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские каратисты завоевали золото и серебро в Беларуси (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские каратисты завоевали золото и серебро в Беларуси (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские каратисты завоевали золото и серебро в Беларуси (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские каратисты завоевали золото и серебро в Беларуси (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские каратисты завоевали золото и серебро в Беларуси (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские каратисты завоевали золото и серебро в Беларуси (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджанские каратисты завоевали золото и серебро в Беларуси (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские каратисты завоевали золото и серебро в Беларуси (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские каратисты завоевали золото и серебро в Беларуси (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские каратисты завоевали золото и серебро в Беларуси (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские каратисты завоевали золото и серебро в Беларуси (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские каратисты завоевали золото и серебро в Беларуси (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджанские каратисты завоевали золото и серебро в Беларуси (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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