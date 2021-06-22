Мюнхен готов провести дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу

Стадион "Альянц-Арена" в Мюнхене может рассматриваться в качестве альтернативного места проведения матчей чемпионата Европы по футболу, в случае если Великобритания не сможет обеспечить проведение соревнования из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер, комментарий которого приводит агентство DPA.

"Мы были бы рады провести еще один матч в любое время", - отметил Зёдер. Он добавил, что стадион в Мюнхене готов для организации игр при любом развитии событий, и "в условиях пандемии коронавируса было бы неплохо, если бы у УЕФА имелся в наличии план Б".