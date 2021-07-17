Азербайджанцы против мира - в японском кимоно из Страны огней в Страну восходящего солнца (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном паралимпийском комитете Азербайджана прошли встречи президента НПКА Ильгара Рагимова со спортсменами, которые завоевали лицензии на Летние Паралимпийские игры 2020 в Токио, сообщает Trend Life.

Летние Паралимпийские игры 2020 в Токио (официально - XVI Паралимпийские летние игры) пройдут с 24 августа по 5 сентября. Изначально игры должны были пройти в 2020 году, но пандемия COVID-19 вынудила МОК перенести игры на 2021 год.

Президент НПКА подчеркнул, что государством созданы все условия для развития паралимпийского движения в стране, наши спортсмены с успехом выступают на международной арене. Было отмечено, что на данный момент паралимпийцы завоевали 34 лицензии по шести видам спорта – 11 по дзюдо, 10 по атлетике, 4 по паратаэквондо, 4 по пауэрлифтингу, 3 по плаванию и 2 по стрельбе, что является рекордом в паралимпийской истории страны. Ильгар Рагимов отметил, что впервые наша страна будет представлена в пяти весовых категориях среди женщин-парадзюдоистов. Ильгар Рагимов поинтересовался физическим и психологическим состоянием спортсменов, пожелал им удачи, вручил новые кимоно японской компании “Mizuno”.

Во встречах приняли участие генеральный секретарь НПКА Кямал Мамедов, вице-президент НПКА, двукратный паралимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы Ильхам Закиев, тренер женской сборной Рамин Ибрагимов, тренер мужской сборной Ибрагим Ибрагимов, шеф-де-миссионы национальной сборной Рауф Мурсалов, его заместители Азер Тапдыгов и Лейли Юсифли, вице-президент Национальной абилимпийской федерации Руфат Гаджылы, представители национальной сборной. Выступившие рассказали о процессе подготовки к играм, пообещали достойно представить страну и завоевать медали.

В состав женских и мужских сборных входят - Шахана Гаджиева (-48 кг), Бести Сафаров (-52 кг), Севда Велиев (-57 кг), Ханым Гусейнова (-63 кг), Дурсадаф Керимова (+70 кг), Вугар Ширинли (-60 кг), Намиг Аббаслы (-66 кг), Рамиль Гасымов (-73 кг), Гусейн Рагимли (-81 кг), Кянан Абдуллаханлы (-100 кг) и Ильхам Закиев (+100 кг).

Паралимпийское дзюдо является адаптацией японского боевого искусства дзюдо для слепых и слабовидящих спортсменов. Соревнования регулируются Международной федерацией дзюдо (IJF) с некоторыми изменениями в правилах, установленными Международной спортивной ассоциацией слепых (IBSA). Основное отличие в правилах заключается в том, что дзюдоисты начинают соревноваться, удерживая друг друга за кимоно (этот захват называется кумиката) и, если связь спортсменов нарушена, то судья командой матэ (ждите), или стоп останавливает борьбу, и спортсмены возвращаются в исходное положение.

(Автор: Вугар Иманов)