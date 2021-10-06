Гази Карабахской войны из регионов страны присоединяются к паралимпийскому движению

БАКУ /Trend Life/ - В Ширванском олимпийском спортивном комплексе прошла встреча представителей Национального паралимпийского комитета Азербайджана с группой гази Карабахской войны, сообщили Trend Life в пресс-службе НПКА.

Руководитель спортивного отдела НПКА Рауф Мурсалов, главный тренер сборной по атлетике, двукратный паралимпийский чемпион Олег Панютин, главный тренер сборной по пауэрлифтингу Ильгар Ибишов рассказали гази Карабахской войны, среди которых были герои 44-дневной Отчественной войны Гамбар Салаев, Габиб Салхангов, Фуад Дадашов, Пярвин Ахмедов и Юсиф Асадов, о развитии паралимпйиского движения в стране, больших успехах на международном уровне. Было отмечено, что занятия паралимпийскими видами спорта не только качественно влияют на физическое и психологическое состояние, но и позволяют добиваться побед и возвышать флаг Азербайджана на международной арене, завоевывать для страны медали. Гази Карабахской войны решили присоединиться к паралимпийскому движению. Они отметили, что поднимали флаг Азербайджана на освобожденных территориях страны и постараются усердно тренироваться и добиваться успехов в международных соревнованиях.

Ранее представители НПКА провели ряд встреч в других регионах страны, чтобы привлечь к занятию спортом гази Карабахской войны.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)