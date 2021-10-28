Судья извинился за незасчитанный гол Месси

Хорхе Паутассо, бывший помощник в прошлом главного тренера Херардо Мартино, рассказал, что арбитр Матеу Лахос извинился за то, что по ошибке отменил забитый мяч экс-нападающего каталонского клуба Лионеля Месси. Слова Паутассо передает Què T, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, 17 мая 2014 года в матче 38 тура чемпионата Испании Месси отметился забитым мячом в матче против «Атлетико», который в итоге стал чемпионом того сезона. Тот матч завершился вничью. В случае победы «Барселона» стала бы обладателем титула.

«Судья извинился перед Мартино за это решение. Он сказал, что ошибся», - сказал тренер.