24-летний боксер проиграл нокаутом и умер
Зимбабвийский боксер Таурай Зимунья умер после поражения нокаутом от соотечественника Тинаше Маджони. Об этом сообщает All Africa, предает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
24-летнего спортсмена нокаутировали в третьем раунде противостояния. Зимунья потерял сознание. Ему была оказана помощь еще до прихода врачей и госпитализации. Боксера доставили в больницу, но он так и не пришел в себя.
Официально причина смерти Зимуньи еще не оглашалась. Однако по предварительным данным спортсмен умер из-за кровоизлияния в мозг сразу после поединка. Отмечается, что этот случай стал первым в Зимбабве. Ранее местные боксеры не умирали в результате травм, полученных на ринге.
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