Это футбол! Как команда Товуза победила чемпионов мира и Олимпийских игр (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел финал турнира по мини-футболу, организованного под девизом "UNUTMA, YAŞAT" в честь Дня победы в Отечественной войне – 8 ноября, сообщает Trend Life.

В соревновании, организованном министерством молодежи и спорта, приняли участие 64 любительские команды, представляющие различные спортивные федерации и организации страны, вузы, НПО и структуры ведомства.

На открытии финала прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны.

Третье место завоевала команда Главного управления молодежи и спорта города Сумгайыт, которая со счетом 6:1 победила Управление молодежи и спорта Гахского района. А победителем чемпионата стала команда Управления молодежи и спорта Товузского района, которая в финале одолела Федерацию борьбы Азербайджана. Победа с борцами, в составе которой были чемпионы и призеры Олимпийских игр, мира и Европы Тогрул Аскеров, Гаджи Алиев и другие, досталась в очень тяжелой борьбе со счетом 2:1.

Кстати, трехкратный чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Гаджи Алиев был признан лучшим игроком турнира. Лучшим вратарем и бомбардиром стали спортстмены Главного управления молодежи и спорта города Сумгайыт – Сеймур Байдамиров и Азер Мехтиев. Особый приз самого возрастного игрока получил 66-летний Огтай Абдуллаев из команды Союза футбольных ветеранов Азербайджана.

В церемонии награждения приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, вице-президент АФФА Эльхан Мамедов, начальник Управления молодежи и спорта города Баку Рагиф Аббасов, легендарное трио футболистов "Нефтчи" - Искендер Джавадов, Машаллах Ахмедов, Игорь Пономарев и другие.

Победители и призеры были отмечены дипломами и медалями.

Фото - Дилавер Наджафов.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)