Сборные Испании и Сербии квалифицировались на ЧМ-2022

Сборная Испании обыграла Швецию в рамках заключительного тура отборочного этапа к ЧМ-2022. Матч завершился со счетом 1:0, передает Trend со ссылкой на Матч.

Автором единственного мяча стал Альваро Мората.

Сборная Испании заняла итоговое первое место и напрямую квалифицировалась на ЧМ в Катаре. Швеция финишировала второй и сыграет в стыковых матчах.

В группе А Португалия принимала Сербию. Гости победили во встрече со счетом 2:1. Португальскую команду устраивала ничья, чтобы занять итоговое первое местов группе. Однако сербы сумели победить, забив решающий мяч в самой концовке основного времени матча. Сборная Сербии напрямую отобралась в финальную часть ЧМ, португальцев ожидают стыковые матчи.