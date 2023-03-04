Руководство «Реала» разочаровано тактикой Анчелотти в матче с «Барселоной»

Руководство «Реала» разочаровано тактикой наставника мадридской команды Карло Анчелотти в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с «Барселоной». Об этом сообщает ESPN, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, некоторые высокопоставленные лица клуба из Мадрида подвергли критике то, что у наставника команды не было запасного плана в матче, в котором «Реал» доминировал, но не сумел ни разу пробить в створ ворот.

Встреча, прошедшая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, закончилась победой сине-гранатовых со счетом 1:0. На 26-й минуте защитник «Реала» Эдер Милитао переправил мяч в свои ворота.

Ответная игра между этими командами состоится 5 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.