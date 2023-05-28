«ПСЖ» в рекордный 11-й раз стал чемпионом Франции по футболу

БАКУ /Trend/ - "Пари Сен-Жермен" сыграл вничью с "Страсбуром" в гостевом матче 37-го тура Лиги 1, что позволило им завоевать чемпионский титул Франции по футболу, передает Trend.

Матч закончился со счетом 1:1. Лионель Месси забил гол в составе гостей на 59-й минуте, а Кевин Гамейро отличился за "Страсбур" на 79-й минуте.

"ПСЖ", который набрал 85 очков, за тур до конца опережает на четыре очка занимающий второе место "Ланс". В предыдущем матче "Ланс" разгромил "Аяччо" со счетом 3:0.

"Пари Сен-Жермен" стал чемпионом Франции в 11-й раз, обойдя по количеству титулов "Сент-Этьен" (10) и "Марсель" (9).