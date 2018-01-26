Нура Сури провела имидж-терапию (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Давно замечено, что для многих людей глубокие позитивные личностные изменения начинаются с изменения их внешности. Практический шаг для наступления этих перемен - смена имиджа. Или как говорят специалисты – имидж-терапия. Еще Фрэнсис Бэкон писал: "Лучшей характеристикой человека является его привлекательная внешность". Почему? Наш внешний вид способен сильно повлиять на нашу жизнь. Причем, имидж - это не то что можно выбрать один раз и навсегда и на этом остановиться. Ведь все на свете меняется, в том числе и мода. Если долгое время смены имиджа не происходит, то ваш образ получается застывшим, и начинает работать и против вас.

А раскрыть свою индивидуальность бывает непросто. Имидж - это не только внешний вид, манеры, стиль. Имидж должен быть отражением внутренней сути человека, он должен базироваться на раскрытии индивидуальности, считает азербайджанская певица и телеведущая Нура Сури, которая из «светлой личности» решила временно стать «черной дамой». Над образом работал стилист Эльнур Гусейнов, а фотосессию снял Алибек Гасымов.

«Если вы хотите измениться только для того, чтобы получить чье-то одобрение, то лучше забудьте об этом. Вы должны стремиться стать лучше ради себя. Смена имиджа, макияжа, привычек и манер, безусловно, изменит вас внешне, но не сможет изменить вашу жизнь в корне. Начните ежедневно думать о себе, как о человеке, которым вы хотите стать, и придерживайтесь этого образа. Будьте уверены в себе, открывайте свою внутреннюю красоту, тогда и внешняя красота проявится в полной мере!», - прокомментировала Trend Life Нура Сури.

Также доказано, что смена имиджа может повлиять не только на психоэмоциональное состояние, но и жизнь в целом. Психологами отмечено, что после внешнего преображения жизнь человека, как правило, менялась в лучшую сторону: повышение на работе, успехи в личной жизни, решение многих проблем. Смена имиджа всегда открывает двери к новым возможностям. Главное, что не нужно забывать при смене облика, это то, что визуальный образ всегда должен соответствовать внутреннему миру.

(Автор: Вугар Иманов)

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