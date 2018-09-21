Креатив, романтика и дерзость Неделя моды в Лондоне (ФОТО)

На самой демократичной из модных недель большой Четверки, лондонской, показали коллекции "Весна - лето 2019". К чему готовиться тем, кто следит за последними тенденциями, представлено в фотоленте РИА Новости.

В лондонской выставке традиционно принимают участие молодые дизайнеры.

Показы в основном проводят в Сомерсет Хауз.

Однако нередко шоу устраивают и на улицах города.

Британка Пэм Хогг любить провоцировать публику. Дизайнер смело экспериментирует с материалами, цветами и формами.

Испанский бренд Delpozo предложил зрителям встречать весну в романтичных летящих нарядах нежных тонов.

Дизайнерам бренда House Of Holland ближе яркие расцветки и околоспортивный стиль.

Для Temperley лондонский показ стал своего рода прощальным. Отныне британский бренд намерен презентовать коллекции по-новому.

Шведская школа текстиля встряхнула осенний Лондон ярким креативом.

Дизайнер Ролан Муре показал новую коллекцию на открытом воздухе. Казалось, струящиеся ткани и драпировки и сами были сотканы из воздуха.

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