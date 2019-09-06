Названа самая высокооплачиваемая модель (ФОТО)

Звезду подиума, актрису Кару Делевинь признали самой высокооплачиваемой моделью Великобритании, об этом как передает Trend Life сообщает РИА Новости со ссылкой на Metro.

В прошлом году она заработала 21,5 миллиона фунтов стерлингов, удвоив доход за 2017 год. Делевинь получала 59 тысяч фунтов стерлингов в день.

Ей удалось обогнать Кейт Мосс, которая заработала девять миллионов фунтов стерлингов, и Роузи Хантингтон-Уайтли, которая получила в 2018 году восемь миллионов.

Делевинь некоторое время назад говорила, что хочет уйти с подиума, чтобы целиком посвятить себя актерскому мастерству, но пока она не покидает фэшн-индустрию.

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