Азербайджанка стала победительницей Сеульской Недели моды (ФОТО)

10 января 2020 11:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская модель объявлена победительницей Сеульской Недели моды, сообщил Trend Life председатель оргкомитета, президент Всемирного конгресса красоты (WBC) и генеральный директор Азербайджанской ассоциации моды Замир Гусейнов.

В Корее прошли Всемирный фестиваль гольфа и Сеульская Неделя моды, в рамках которых был организован международный конкурс красоты SUPERLADY OF THE WORLD (Суперледи мира).

Особенность Недели моды в Сеуле состояла в том, что в ней принимали участие модели в возрасте от 28 до 35 лет. Азербайджан представила модель и бьюти-блогер Лейла Алиева, у которой есть большой опыт участия в международных конкурсах. Она уже является обладательницей титула Best Swimsuit конкурса Miss Auto Moto Sport International (Сербия) и Best Body - на конкурсе Lady of Brilliancy International (Тайвань).

На сцене одного из лучших залов Сеула представительница Азербайджана была объявлена победителем Недели моды среди моделей и награждена дипломом.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Азербайджанка стала победительницей Сеульской Недели моды (ФОТО)
  • Азербайджанка стала победительницей Сеульской Недели моды (ФОТО)
  • Азербайджанка стала победительницей Сеульской Недели моды (ФОТО)
  • Азербайджанка стала победительницей Сеульской Недели моды (ФОТО)
  • Азербайджанка стала победительницей Сеульской Недели моды (ФОТО)
  • Азербайджанка стала победительницей Сеульской Недели моды (ФОТО)
  • Азербайджанка стала победительницей Сеульской Недели моды (ФОТО)
  • Азербайджанка стала победительницей Сеульской Недели моды (ФОТО)
  • Азербайджанка стала победительницей Сеульской Недели моды (ФОТО)
  • Азербайджанка стала победительницей Сеульской Недели моды (ФОТО)
  • Азербайджанка стала победительницей Сеульской Недели моды (ФОТО)
  • Азербайджанка стала победительницей Сеульской Недели моды (ФОТО)
  • Азербайджанка стала победительницей Сеульской Недели моды (ФОТО)
  • Азербайджанка стала победительницей Сеульской Недели моды (ФОТО)
  • Азербайджанка стала победительницей Сеульской Недели моды (ФОТО)
  • Азербайджанка стала победительницей Сеульской Недели моды (ФОТО)
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