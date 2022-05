Началась Азербайджанская Неделя моды – от ретро, вечернего шика и экологии до живой змеи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Hilton Hotel стартовал 12-й сезон Azerbaijan Fashion Week - Азербайджанской Недели моды, главной темой которой стала идея дружбы народов и мира, а слоганом - простые и важные слова We are together (Мы вместе), сообщает Trend Life.

Впервые за два с половиной года (после начала пандемии) среди участников Azerbaijan Fashion Week в Баку модные дизайнеры из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, и конечно, как и всегда, свои новые коллекции покажут лучшие кутюрье Азербайджана и Турции.

Тема дружбы народов и уважения национальных традиций разных стран отражена в цветовой гамме основного вижуала этого сезона - для оформления афиши, пригласительных и подарков художники и графические дизайнеры использовали все цвета флагов стран-участниц Azerbaijan Fashion Week.

В первый день свои коллекции бакинской публике и гостям азербайджанской столицы представили восемь модных домов и ателье трех стран – Азербайджана, Казахстана и Турции. Участниками в этот вечер стали Ulker Hasanova, Ny Gyul, Adili (Казахстан), Miduamo, Eva Boutique, Mimiya (Турция), Zu Sorelle, Gunay Ibrahimli.

Азербайджанская Неделя моды открылась показом от Ulker Hasanova. Представленная коллекция азербайджанского дизайнера – это микс женственных образов от кокетливого до строгого в рамках заданной темы – вечернего шика.

Главные цвета представленной коллекции азербайджанской марки Ny Gyul – розовый, салатовый, изумрудный и все оттенки бежевого. А акцент делался на деталях ретро, например, шнуровке.

Казахстанский бренд Adili вышел из авторской мастерской аксессуаров с национальными принтами. Не изменяя главной идее, дизайнеры марки продолжают осовременивать народные мотивы в коллекциях ready-to-wear.

Молодой бренд Miduamo транслирует идею развития ненефтяной сферы экономики. Основатель и дизайнер Мюжген Баширова выступает за экологичную моду, поэтому использует натуральные ткани. Показ Miduamo начался танцем, а в финале автор вышла на подиум с живым «аксессуаром» – самой настоящей змеей.

Eva Boutique отличает особое внимание к деталям, в частности, это ручная работа по декорированию тканей. Платья от Eva Boutique не блестят, а мерцают, а каждый камушек, жемчужина или кристалл находятся на своем месте. В этом сезоне авторы коллекции показали и наряды plus-size.

Представленная на Неделе моды коллекция турецкой Mimiya отличается сдержанной цветовой гаммой – почти все белое или один яркий цветочный принт опять-таки на белом. Однако дизайнер марки сделал ставку на разнообразие предметов гардероба и крой. Здесь и платье-пальто с плечами из 80-х, и платье-пиджак over-size, и брючный костюм с декором из перьев.

Ателье Zu Sorelle, специализирующееся на свадебной и вечерней моде, показало на Неделе моды цвет, блеск и нежность. Если вечерние платья от Zu Sorelle – это красные и зеленые с блестящим декором и драпировкой, то свадебные – это классический крой с подчеркнутой талией, пышной юбкой и мерцающими кристаллами.

Gunay Ibrahimli представила все лучшее, что выпускается под ее именным брендом – от ярких over-size брючных костюмов до смелых вечерних нарядов. Завершила свой показ певица Гюнай Ибрагимли, конечно, песней.

Показы 12-го сезона Azerbaijan Fashion Week проходят 20-22 мая в отеле Hilton Baku.

Фото – Адыль Юсифов.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.Az, Azernews.az