Путешествие на правый берег реки Кура - в Сальян и Сабирабад (ФОТО)

2 июля 2018 15:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Летний сезон – замечательное время, когда можно путешествуя, любоваться красотами регионов родной страны, знакомиться с культурой и туристическим потенциалом.

Одну из таких возможностей представляет творческий фестиваль "Из регионов в регионы" ("Bölgələrdən bölgələrə"), проводимый по инициативе Министерства культуры Азербайджана и посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики

Основная цель проекта – пропаганда культурного наследия азербайджанского народа, имеющего богатые традиции государственности, демонстрация культурного потенциала регионов, укрепление межрегиональных обменов.

Проведение фестиваля летом предоставит возможность зарубежным гостям, а также местным жителям наглядно ознакомиться с культурной жизнью регионов.

Очередные мероприятия в рамках фестиваля прошли на площади Гейдара Алиева города Сальян и в парке Гейдара Алиева в Сабирабаде.

В рамках фестиваля организованы выставки-ярмарки изделий ручной работы, яркая концертная программа, выступления мастеров искусств и фольклорных коллективов из различных городов и районов республики. Пятнадцать региональных Управлений культуры Министерства культуры установили шатры, где были представлены образцы народного творчества, отражающие культурное наследие городов и районов, художественные произведения, сувениры, изделия ручной работы.

Сальян и Сабирабадрасположены на правом берегу реки Кура, к юго-западу от Баку, в 130 км и 165 км, соотвественно.

Фестиваль охватит 15 городов и регионов страны. Ранее фестиваль был проведен в Масаллы и Лянкяране.

Напомним, что в 2015 и 2016 годах был реализован проект "Из регионов - в столицу" ("Bölgələrdən paytaxta"), в рамках которого в Баку было представлено культурное наследие регионов Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)

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