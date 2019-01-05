25 лучших туристических направлений (ФОТО)

5 января 2019 13:12 (UTC+04:00)

Ресурс для путешественников TripAdvisor представил 25 лучших туристических направлений в мире.

"От скрытых жемчужин до популярных мест — начните новый год путешествий с этих направлений, которые путешественники TripAdvisor признали лучшими", - отмечено на сайте.

Париж, Франция

Лондон, Великобритания

Рим, Италия

Бали, Индонезия

Крит, Греция

Барселона, Испания

Прага, Чехия

Марракеш, Марокко

Стамбул, Турция

Нью-Йорк, США

Пхукет, Таиланд

Ханой, Вьетнам

Сием Рип, Камбоджа

Ямайка

Плая-дель-Кармен, Мексика

Лиссабон, Португалия

Дубай, ОАЭ

Токио, Япония

Катманду, Непал

Гонконг, Китай

Хургада, Египет

Нью-Дели, Индия

Куско, Перу

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Сидней, Австралия

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