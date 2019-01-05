25 лучших туристических направлений (ФОТО)

Ресурс для путешественников TripAdvisor представил 25 лучших туристических направлений в мире.
"От скрытых жемчужин до популярных мест — начните новый год путешествий с этих направлений, которые путешественники TripAdvisor признали лучшими", - отмечено на сайте.
Париж, Франция
Лондон, Великобритания
Рим, Италия
Бали, Индонезия
Крит, Греция
Барселона, Испания
Прага, Чехия
Марракеш, Марокко
Стамбул, Турция
Нью-Йорк, США
Пхукет, Таиланд
Ханой, Вьетнам
Сием Рип, Камбоджа
Ямайка
Плая-дель-Кармен, Мексика
Лиссабон, Португалия
Дубай, ОАЭ
Токио, Япония
Катманду, Непал
Гонконг, Китай
Хургада, Египет
Нью-Дели, Индия
Куско, Перу
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Сидней, Австралия
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