Гостеприимно, красиво и вкусно! Российские туристы рассказали об отдыхе в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Согласно статистике, почти треть всех туристов, посетивших Азербайджан в прошлом году и с начала этого года, прибыли именно из России. Россиян привлекает в Азербайджане и отсутствие языкового барьера, и безвизовый режим, и удобный недолгий перелёт. Причём рост турпотока по этому направлению составил почти 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и, по оценкам специалистов, спрос на азербайджанские туры у россиян продолжит расти.

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, Азербайджан сегодня занимает первое место среди стран, куда выезжают российские туристы, обойдя по популярности даже Турцию. И это во многом – следствие продуманной политики руководства и активной работы туристического бизнеса обеих стран. Этой весной Россия и Азербайджан утвердили дорожную карту по развитию туризма на ближайшие три года. Документ, подписанный заместителем министра экономического развития России Владимиром Ильичевым и председателем Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуадом Нагиевым, призван помочь туроператорам двух стран активизировать взаимодействие, чтобы туры в Азербайджан для российских туристов и туры в Россию для азербайджанцев стали доступнее. Среди актуальных общих задач в сфере туризма – повышение узнаваемости азербайджанских и российских туристических брендов и их взаимное продвижение на национальных цифровых площадках, активизация инвестиционных проектов и совместная организация туров, в частности – развитие круизного туризма на Каспии.

Многое для развития взаимного туризма делается в обеих странах уже сегодня. На данный момент в России рассматривается законопроект, призванный стимулировать деятельность туроператоров, организующих туры в страны СНГ, а проект «Карта туриста» вскоре поможет азербайджанским гостям в путешествиях по России. Кроме того, всё новые российские авиакомпании открывают регулярные прямые рейсы в столицу Азербайджана – так, в конце апреля состоится первый такой перелёт "Уральских авиалиний".

Сразу несколько принципиальных решений было принято в начале апреля на встрече в Баку председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуада Нагиева с председателем Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергеем Корнеевым. В частности, Ассоциация поддержки медицинского и термального туризма Азербайджана подписала соглашение с Агентством развития медицинского туризма Петербурга. Договорились о сотрудничестве и Азербайджанский университет менеджмента и туризма с Петербургским центром компетенций в сфере туризма и гостеприимства. Речь шла, прежде всего, о российско-азербайджанских образовательных программах в сфере туризма. К визиту российской делегации в Баку был приурочен старт конкурса «Знаток России – Знаток Азербайджана», второй этап которого, запланированный на ноябрь, пройдёт в культурной столице России, позволив студентам вузов Петербурга и Баку создать совместные туристические проекты.

Кроме того, на текущий год и в России, и в Азербайджане запланировано множество маркетинговых мероприятий по взаимному продвижению туристических продуктов: выставки, семинары и презентации, организация ознакомительных мероприятий для туристических компаний. Туристические возможности Азербайджана, в том числе и освобождённых территорий, уже были представлены на недавней международной туристической выставке в Москве, а азербайджанский туристический центр «Шахдаг», в прошлом году присоединившийся к Евразийскому Альянсу горных курортов, не так давно принял участие в фестивале, организованном российским зимним центром «Роза Хутор». Согласно информации от Государственного агентства по туризму Азербайджана, в связи с увеличением потока российских туристов в республику вскоре возобновится и деятельность туристического представительства Азербайджана в России, прерванная на время пандемии.

По оценке и азербайджанских, и российских специалистов, потенциал для развития двусторонних туристических связей у наших стран очень большой, ведь он основывается на активных партнёрских отношениях, глубокой взаимной симпатии и интересе наших добрососедских народов.

В преддверии сезона летних отпусков журналисты межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева спросили у москвичей и гостей столицы о том, что они знают о туристических возможностях Азербайджана, и какие направления туризма в республике интересуют их больше всего.

Дизайнер Кира рассказывает: "Была в Баку лет пять назад – прекрасно зарядила свои «эмоциональные батарейки» – словно побывала в сказке! То, что говорят про восточный колорит и кавказское гостеприимство – всё правда! Были на Площади Фонтанов, во Дворце Ширваншахов, в Музее ковра, в Нагорном парке и парке «Шелале», поднимались на древнюю романтическую Девичью башню. А самым большим удовольствием для меня оказалась «Малая Венеция» – прогулочные каналы, где можно покататься на настоящей гондоле! Прогулки по городу совместили с шопингом – много отличных магазинов. Ездили как туристы, посмотреть город, но собираемся обязательно вернуться за «пляжным отдыхом» - может быть, уже в этом году». Масса впечатлений и у заядлого путешественника Валерия: «Ездили в Азербайджан на две недели и всё равно не хватило! Страна огней, страна ветров, страна отзывчивых людей. Нас бесплатно подвозили, угощали вином, делали скидки – потому что мы гости. В Баку великолепная набережная, очень понравился Центр Гейдара Алиева, огромные Пламенные башни, а ещё – кафе «Бриллиантовая рука», рядом с которым снималась та самая знаменитая сцена с "чьёрт побьери!", а в самом помещении накладывали гипс на героя Никулина. Несколько дней провели на курорте Мардакан – инфраструктура, песочек, плавный заход в воду – всё понравилось. Единственное – было очень ветрено». Вспоминают лето на берегу Каспия и супруги Дмитрий и Евгения: «Мы ездили с детьми в Новханы, жили у самого моря, и нам понравилось, пожалуй, даже больше, чем в Турции – было меньше народу, спокойнее, море чище, приемлемые цены и очень многие говорили по-русски. Люди в Азербайджане дружелюбные и добрые, к россиянам относятся очень тепло, всегда подскажут и помогут».

«Не ограничивайтесь Баку и пляжами! – советует начинающим туристам Игорь Витальевич. – В Азербайджане есть совершенно уникальные места: грязевые вулканы и наскальные рисунки Гобустана, дворец Шекинских ханов, горящая гора Янардаг, храм огня Атешгях, розовое озеро Масазыр, волшебная деревня ремесленников Лагич, горнолыжные курорты! Я в первый раз побывал в Азербайджане в командировке и буквально влюбился в эту страну! Теперь у меня там много друзей и я приезжаю в Азербайджан скорее как гость, чем как турист».

На слуху у россиян и прославленные азербайджанские курорты: Нафталан, Галаалты и Нахчыван. Москвичка Вера Ивановна рассказывает: «В 2019 году отдыхала и лечилась в Нафталане, там знаменитые курорты с нефтяными ваннами. Очень необычные ощущения! К процедуре подходят серьёзно, нужны анализы и консультации врачей. Очень внимательное было отношение и настоящее душевное тепло – так что не только полечила косточки, но и сняла стресс».

Студент Андрей ещё только собирается в Азербайджан: «У меня друзья летом были в Баку на музыкальном фестивале, который проходит прямо на берегу, остались в восторге. Это интересный вариант для поездки на море, так что я теперь думаю свозить на такой фестиваль свою девушку, чтобы сразу и пляж, и музыка, и романтика».

И, конечно, практически каждый житель России, был ли он в Азербайджане или пока нет, вспоминает про богатейшую кухню республики. «В Баку хорошо расширять горизонты, проникаться особенной восточной культурой и обычаями, – делится Вероника из Питера. – Это как другой мир, потрясающая атмосфера. Город очень запоминающийся: зелёный, чистый, ухоженный, колоритный, с красивой архитектурой, старой и новой. А ещё в Баку просто незабываемая кухня: долма из виноградных листьев, настоящий азербайджанский плов из баранины, люля-кебаб, вкуснейшая пахлава! Пожалуй, это была одна из лучших моих поездок, до слёз не хотелось уезжать! Теперь, когда мне нужно себя подбодрить, я иногда хожу в Москве в азербайджанский ресторан». «От поездки в Баку лучшим впечатлением была кухня, – подтверждает Егор, – Кафе и ресторанов просто море. Дегустировали осетрину, варенье из баклажанов и орехов, свежий инжир, фейхоа. Привезли домой азербайджанских специй». А ещё абсолютно все россияне, кто уже был в Баку, на вопрос: «А поехали бы вы в Азербайджан снова?» без раздумий ответили: «Конечно да, и не раз!»

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