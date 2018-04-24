Саргсян должен предстать перед военным трибуналом - азербайджанский депутат

24 апреля 2018 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отстранение убийцы Саргсяна от власти является логическим завершением политики, проводимой режимом военной хунты.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Хикмет Бабаоглу.

Бабаоглу считает, что этим все не ограничится.

«Саргсян и его шайка, построив диктаторский режим, эксплуатировали все ресурсы Армении. Тысячи протестующих хотят, чтобы он ответил за все это», - сказал Бабаоглу.

По его словам, бандитская олигархия вместе с Саргсяном, прибравшая к рукам, используя созданную в Армении коррупционную машину, не только бюджет, но и пожертвования армянской диаспоры, теперь ищет пути ухода из страны.

«Но если олигархия Саргсяна покинет страну вместе с коррупционным капиталом, очень слабая экономика Армении в очередной раз будет парализована. Поэтому протестующие постараются не допустить этого», - отметил депутат.

Бабаоглу сказал, что сегодняшние реалии таковы, что захватническая политика Армении привела страну к фактической блокаде, социально-экономическое положение находится на грани кризиса, в стране царит безработица, бедность, возникла очень серьезная демографическая ситуация.

«Страна осталась в стороне от всех международных и региональных проектов, Азербайджан благодаря своей гибкой и эффективной дипломатической стратегии превратил даже традиционных исторических друзей Армении в своих партнеров. При таких обстоятельствах Армении с ее захватнической политикой стало просто невозможно существовать в регионе. Поэтому отставка Саргсяна виделась единственным выходом для спасения, и армяне вынуждены были протестовать», - сказал Бабаоглу.

По его словам, политические лидеры на новом этапе обязательно должны учитывать эти факторы при определении своей стратегии.

«Что касается наказания Саргсяна за Ходжалинский геноцид, мы можем сказать, что этот преступник признался в содеянном преступлении перед международными европейскими организациями . Достаточно того, чтобы европейцы, которые всегда говорят о правах человека, дав объективный ответ на требования Азербайджана, организовали военный трибунал и наказали убийцу Саргсяна так же, как наказали военно-политических преступников, совершивших геноцид на Балканах. Конечно, Азербайджан сделает все возможное, чтобы Саргсян предстал перед международным военным трибуналом», - добавил депутат.

Отметим, что накануне премьер Армении Серж Саргсян подал в отставку.

Акции протеста против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента - в 2008 и 2013 годах.

Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране.

Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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