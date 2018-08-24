Армянские беженцы из Сирии не задержатся в оккупированном Карабахе - эксперт

БАКУ /Trend/ - Заселяя сирийских армян на оккупированные территории Азербайджана, Армения грубо нарушает нормы международного права.

Такое мнение высказал Trend известный турецкий политолог, профессор Тогрул Исмаил, комментируя попытки руководства Армении заселить в оккупированном Физулинском и Джебраильском районах этнических армян из Сирии.

По словам эксперта, политика переселения сирийских беженцев армянского происхождения на оккупированные азербайджанские земли - грубо нарушает обязательства, налагаемые Женевскими конвенциями.

"Такие противозаконные действия как изменение географических названий в этих районах, поджоги оккупированных территорий – показатель открытой агрессии Армении в отношении Азербайджана. Руководство Армении пытается использовать ближневосточный фактор для продвижения собственных целей, чтобы в случае войны, было кого отправлять на линию фронта. Но не думаю, что сирийские армяне задержатся в Карабахе. Во-первых, это обусловлено нестабильной обстановкой в регионе, и пониманием того, что активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией могут возобновиться в любой момент, как это показали апрельские события 2016 года. Полагаю, что армянские беженцы из Сирии могут найти лишь временное пристанище в оккупированном Карабахе. Не думаю, что у армянских репатриантов, бежавших от войны у себя в стране, есть хоть какое-то желание принимать участие в новой войне, на случай, если она возобновится», - сказал Тогрул Исмаил.

Эксперт отметил, что Армения - самая слабая страна южно-кавказского региона, а состояние армянской экономики крайне удручающее.

«Уровень жизни в Ереване, а тем более в оккупированном Карабахе, очень низкий, поэтому вряд ли стоит говорить о каком-то массовом переселении туда армян. Подобное желание есть у правящего режима, чтобы, таким образом, продвигать провокационные планы», - отметил турецкий политолог.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

( Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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