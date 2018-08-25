Германия может содействовать решению карабахской проблемы в рамках международного права - политолог

25 августа 2018 16:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Азербайджан - событие знаковое, так как регион посетило руководство одного из ведущих европейских государств.

Об этом сказал Trend в субботу азербайджанский политолог Фикрет Садыхов.

По его словам, Германия является локомотивом Европейского союза, и взаимоотношения Азербайджана с этой ведущей страной Европы всегда строились на взаимовыгодной основе, и имели характер этнического партнерства.

«С Азербайджаном Германию связывают многолетние узы партнерства не только в сфере энергетики, но и исторические аспекты, политические, гуманитарные и экономические связи. Помимо того, что Германия заинтересована в реализации энергетических проектов, в частности «Южного газового коридора», она также стремится к развитию связей с республиками Южного Кавказа. И, несомненно, визит немецкого канцлера в три республики региона неслучаен», - сказал Садыхов.

По его словам, визит немецкого канцлера в Баку придаст импульс развитию и расширению двусторонних связей.

«Полагаю, что в рамках двусторонних переговоров руководства Азербайджана и Германии, помимо вопросов экономического и энергетического характера, обсуждались проблемы безопасности, борьбы с терроризмом, потому что они важны как для Азербайджана, так и для Германии и в целом для всего Европейского союза. Разумеется, на встрече обсуждалась также карабахская проблема, и думаю, что от Германии как члена Минской группы многое зависит в направлении ее урегулирования в рамках международного права и восстановления территориальной целостности нашей страны. Азербайджанская дипломатия довела до руководства Германии всю важность и необходимость скорейшего урегулирования нагорно-карабахского конфликта в целях обеспечениястабильности и безопасности в этом стратегически важном регионе. И как я уже отметил, урегулирование проблемы в соответствии с законами международного права важно не только для Азербайджана и региона, но и для стран европейского континента, с которыми мы поддерживаем многолетние партнерские связи», - резюмировал политолог, отметив, что все достигнутые в ходе этого визита договоренности послужат дальнейшему укреплению двусторонних связей.

Отметим, что визит Федерального канцлера в регион Южного Кавказа состоялся 23-25 августа.

(Автор: Матанат Насибова)

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