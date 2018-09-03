Новые перспективы горнодобывающей промышленности Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Создание распоряжением Президента Азербайджана от 11 февраля 2015 года Закрытого акционерного общества (ЗАО) AzerGold открыло новые перспективы для горнодобывающей промышленности. В 2016 году ЗАО прошло государственную регистрацию и приступило к добыче золота, а с 2017 года - к экспорту драгоценного металла.

Наравне со значительным ростом экспорта золота, ЗАО AzerGold заняло лидирующие позиции в экспорте промышленной продукции ненефтяного сектора. В частности, по итогам 2017 года, 61,6 процента экспорта золота в номинальном выражении, а также пять процентов ненефтяного экспорта пришлись на долю AzerGold.

Отметим, что деятельность ЗАО оказала положительное влияние на рост добычи и экспорта золота. Согласно информации Государственного комитета статистики, по сравнению с 2016 годом добыча золота в 2017 году увеличилась в 3,4 раза. Заметный рост в добыче цветных металлов нашел свое отражение и в экспорте. В частности, по итогам 2017 года экспорт данной категории по сравнению с 2016 годом увеличился на 83 процента. Согласно данным Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, по сравнению с первым полугодием 2017 года в январе-июне текущего года рост экспорта золота в номинальном выражении составил 19 процентов. Эта статистика указывает на продолжающийся рост экспортных показателей цветных металлов.

Существующие тенденции, в том числе запланированная на ближайшие 12 лет деятельность AzerGold, еще раз указывают на новые перспективы добывающей отрасли. В ходе выступления на состоявшемся под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева заседании Кабинета министров, председатель правления ЗАО Закир Ибрагимов озвучил прогнозы на ближайшие 12 лет доходности на уровне 3,7 миллиарда манатов и открытия более двух тысяч новых рабочих мест в рамках эксплуатации месторождения Филизчай, а также оксидной и сульфидной фаз месторождения Човдар. Вероятность роста прогнозных показателей в ближайшие годы в достаточной степени высока. В частности, ведутся буровые работы с целью подтверждения ресурсов расположенного в Балакенском районе месторождения Мазымчай. В результате комплексных геофизических исследований на участке Ортакенд в Нахчыванской Автономной Республике зафиксированы положительные проявления по золоту и другим цветным металлам. На этом участке начались буровые работы и оценка запасов.

Кроме того, продолжаются работы по выявлению новых месторождений. В ходе осуществляемых на территории административного района Гёйгель разведочных работ открыто перспективное месторождение Агйохуш. На этом участке до конца 2018 года планируются выполнение буровых работ и оценка запасов. В то же время составлен план действий с целью подтверждения существующих запасов на перспективном месторождении Тюллалар и перехода к исследовательским работам.

ЗАО AzerGold продолжает применение комплексного подхода к выполнению поручений, вытекающих из распоряжения главы государства от 11 февраля 2015 года, а также к разработке и эксплуатации перспективных месторождений цветных металлов. В этих целях ЗАО приступило к разработке дорожной карты. Данный документ отразит адаптацию данных, существующих с советских времен в архивах, к современным стандартам, в том числе перевод информации на цифровой формат, повторную оценку минеральных запасов на основе международных норм, а также подготовку плана действий для этапов эксплуатации месторождений.

Следовательно, создание ЗАО AzerGold, наравне с ростом экспорта драгоценных металлов, также создало благоприятные условия для долгосрочного развития горнодобывающей промышленности страны.

Анвар Мамедов, обозреватель Trend

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